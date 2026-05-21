Transport et mobilité : le Sénégal met en place une organisation structurée pour les JOJ Dakar 2026

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a présidé ce jeudi la première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) dédié au Transport et à la Mobilité, marquant la mise en œuvre officielle du plan opérationnel pour cet événement historique.



Pour la première fois sur le continent africain, le Sénégal s’apprête à accueillir un rendez-vous olympique d’une telle envergure, mobilisant près de 2700 athlètes issus de 206 Comités Nationaux Olympiques, ainsi que des milliers d’officiels, de volontaires et de spectateurs.



Face au défi logistique des JOJ Dakar 2026, les autorités ont mis en place une organisation structurée autour de trois pôles : Dakar, Diamniadio et Saly/Mbour. Le dispositif comprend le Comité de Pilotage (COPIL), dirigé par le ministre Yankoba Dieme, le Comité Technique « Mobilité JOJ 2026 » coordonné par le CETUD, ainsi que le Comité d’Opérations AIBD chargé des flux à l’Aéroport International Blaise Diagne.



Le ministre a rappelé que la mobilité constitue un élément central de la réussite des Jeux, notamment sur les plans logistique et sécuritaire. Le transport ferroviaire occupe une place stratégique pour relier rapidement Dakar, Diamniadio, l’AIBD et Thiès.



Les autorités entendent désormais accélérer la phase d’exécution avec des simulations grandeur nature afin de tester l’efficacité du dispositif de transport et de sécurité. L’objectif est de faire des JOJ Dakar 2026 une vitrine du savoir-faire sénégalais et de laisser un héritage durable dans la gouvernance des transports.