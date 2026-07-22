Gestion interne de Pastef : Elhadji Mansour Diop claque la porte et interpelle Ousmane Sonko

Un nouveau malaise s'installe au sein du parti au pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée le 22 juillet 2026 à Ousmane Sonko, président de Pastef-Les Patriotes, Elhadji Mansour Diop, cadre du parti et membre du MONCAP (Mouvement national des cadres patriotes), a annoncé sa démission.



Le désormais ex-militant motive sa décision par un sentiment d'amertume et le constat d'un éloignement progressif des idéaux d'intégrité et de rupture qui avaient guidé son adhésion. Après avoir épuisé les voies de recours internes sans obtenir de réponse, le signataire a choisi la voie publique pour exposer plusieurs griefs touchant au fonctionnement du parti.



Le cadre déplore une dérive managériale marquée par la censure, le manque de reconnaissance et une gestion clanique. Il mentionne notamment son exclusion arbitraire du groupe de communication de sa structure le 16 juillet 2026, ainsi que des tensions au niveau de la section communale de Mbam et au sein du commissariat Santé de son mouvement.



Elhadji Mansour Diop rappelle pourtant ses nombreuses contributions gratuites au profit des militants et du parti, incluant des prises en charge médicales et des actions de solidarité. Constatant que la formation politique ne correspond plus aux principes d'éthique et de transparence initiaux, il a officialisé son départ définitif.

