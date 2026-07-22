Crise institutionnelle et sociale : AJ/PADS-A tire la sonnette d'alarme

Le Secrétariat Exécutif d’And Jëf / Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme Authentique (AJ/PADS-A) s’est réuni le mercredi 15 juillet 2026 à Dakar pour analyser la situation nationale. Le parti d'opposition critique vivement le bras de fer politique en cours et la détérioration du climat social dans le pays.



L'instance dirigeante s'inquiète de « l'exacerbation de la crise au sommet de l'État, consécutive au bras de fer entre les prétentions concurrentes du groupe parlementaire majoritaire Pastef et l'Exécutif qui s'évertue à exalter la primauté de son autorité. » Le parti déplore des tensions institutionnelles survenant dans un contexte de crise économique globale.



Le Secrétariat Exécutif qualifie la situation de manifestation d'impuissance du régime. Il rappelle que la découverte du pétrole et les promesses électorales avaient suscité de grandes espérances. Selon le parti, « après le temps des promesses jamais tenues, nous en sommes au temps des échecs. »



Concernant les équilibres démocratiques, le parti appelle à une réorganisation des institutions. « s'il est vrai qu'une démocratie c'est aussi une Assemblée nationale souveraine qui vote la loi et qui contrôle le gouvernement, il est tout aussi vrai que le SE écarte tout autant un régime où l'Assemblée nationale cherche à fragiliser ou à effacer le Président de la République élu au suffrage universel et disposant de prérogatives significatives. »



Face à ce constat, le communiqué préconise la mise en place d'un système politique plus simple, plus lisible et plus efficace, tout en préservant le principe de la séparation des pouvoirs.



Sur le plan social, la formation politique exprime ses vives inquiétudes face à l'ampleur des difficultés vécues par la population. Elle apporte son soutien aux récentes manifestations du Front syndical pour la défense du travail (FSDT), au cours desquelles les manifestants ont rejeté les projets de réforme du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Le parti invite également la CDS et le FDR à soutenir les mobilisations sociales en cours.



Le Secrétariat Exécutif appelle enfin ses militants à la remobilisation sur le terrain. Le parti entend concentrer son action sur la défense du pouvoir d'achat, la préservation du lien social, la sauvegarde des acquis et la lutte contre le chômage.