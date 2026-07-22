Affaire de drogue et de mœurs : F. B. Guèye et Cie envoyés en prison

F. B. Guèye, fille du vice-président de l'ONG Jamra, est désormais fixée sur son sort judiciaire. À l'issue d'un second retour de parquet, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ouvert une information judiciaire. Le dossier a été confié au juge du 6ᵉ cabinet d'instruction, qui a placé la mise en cause sous mandat de dépôt, tout comme l'ensemble de ses coaccusés.



L'interpellation a été effectuée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Faidherbe. La jeune femme a été arrêtée en compagnie de son présumé compagnon, R. S. Guissé, ainsi que de deux ressortissants nigérians, K. M. Ogbu et M. Nwafor. Le groupe fait face à des accusations d'association de malfaiteurs, de détention et d'usage de cocaïne, mais aussi de trafic international de drogue.



Des charges supplémentaires liées aux mœurs sont également retenues par le parquet à l'encontre de F. B. Guèye. Lors de l'exploitation de son téléphone portable, les enquêteurs affirment avoir trouvé des séquences vidéo à caractère lesbien, motivant des poursuites pour actes contre nature. Entendue sur ces faits, l'intéressée a fermement contesté ces accusations et nié toute pratique homosexuelle.



L'instruction judiciaire menée par le sixième cabinet doit désormais approfondir les investigations, procéder aux confrontations requises et établir les responsabilités respectives de chacun des prévenus dans ce dossier.

