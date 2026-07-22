Décès du Professeur Maguèye Kassé : l'UCAD rend hommage à un « éminent enseignant-chercheur »

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès du professeur Maguèye Kassé, survenu ce mercredi 22 juillet 2026.



Dans un communiqué, le Recteur salue la mémoire d'un « éminent enseignant-chercheur de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH) et figure majeure du monde universitaire et culturel sénégalais ».



Professeur titulaire de classe exceptionnelle, Maguèye Kassé a consacré l'essentiel de sa carrière à l'enseignement, à la recherche et à la transmission du savoir. Enseignant au Département de Langues et Civilisations germaniques, il a largement contribué au développement de la germanistique interculturelle en Afrique.



Selon l'UCAD, « par son engagement, sa rigueur scientifique et son profond humanisme, il a marqué plusieurs générations d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants ».





Ses travaux ont notamment porté sur le théâtre de Bertolt Brecht, les relations entre la période classique allemande et l'Afrique, l'œuvre de Léopold Sédar Senghor ainsi que la réception de l'art africain en Allemagne. Élu membre de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), il était reconnu pour l'excellence de ses contributions scientifiques.



Le communiqué rappelle également que le professeur Maguèye Kassé était l'un des plus grands spécialistes de l'œuvre de Sembène Ousmane, dont il a contribué à faire connaître et à valoriser l'héritage intellectuel et artistique. Son engagement pour la culture s'était aussi illustré lorsqu'il avait assuré les fonctions de commissaire général de Dak'Art 2008, la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar.



Au nom de la communauté universitaire, le recteur de l'UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, a présenté « ses condoléances les plus attristées » à la famille du défunt, à ses proches, à ses collègues, à ses anciens étudiants ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du monde universitaire, culturel et artistique.



L'UCAD s'incline « avec respect devant la mémoire de cet illustre universitaire, dont le parcours exemplaire, l'œuvre scientifique et intellectuelle ainsi que l'engagement au service du savoir, de la culture et du dialogue entre les peuples continueront d'inspirer les générations présentes et futures ».