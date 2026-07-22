Foot : Patrice Motsepe annonce une CAN élargie à 28 nations en 2027

À un an de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations, le patron de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe a confirmé l'élargissement de nombre de participants. Quatre nations supplémentaires seront du voyage au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



Après la Coupe du monde à 48 équipes en 2026, place à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à 28 en 2027. Comme pressenti ces derniers mois, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a profité d'une conférence de presse organisée à Johannesburg (Afrique du sud) ce mercredi pour confirmer l'élargissement du nombre d'équipes lors de la prochaine édition de la compétition continentale.



Du 19 juin au 17 juillet prochains, la CAN 2027 sera organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.



"Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda font preuve d'un engagement exemplaire et travaillent en étroite collaboration avec la CAF afin de garantir que l'ensemble des infrastructures (stades, terrains d'entraînement, hébergements, transports, dispositifs sécuritaires et médicaux, réseaux technologiques et moyens de diffusion) réponde aux exigences nécessaires au succès de l'événement", a d'ailleurs communiqué l'instance dans la continuité de la conférence de presse.