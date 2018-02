Gestionnaire des comptes du Khalife général des mourides : l'ancien ministre Khadim Diop dément sur Twitter et...

Il est utile et juste de préciser que même s’il est vrai que je fasse parti de son entourage, le Khalife Général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha MBACKÈ ne m’a pas confié les comptes ni les Finances. Il s’agit plutôt de son Secrétariat. https://t.co/P0w1m9znKI — Khadim Diop (@KhadymDiop) 8 février 2018

L'ancien ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, puis de l'Intégration Africaine, du Nepad et de la Promotion de la Bonne Gouvernance fait désormais partie de l'entourage restreint du Khalife général des mouride Serigne Mountakha Massirou Mbacké. Neveu de ce dernier, Khadim Dio s'est vu prêté par les médias le poste de gestionnaire des comptes et finances du successeur de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké sur le trône du Khalifa de la ville sainte de Touba.Très présent sur le Réseau social Twitter et donc très au fait des informations publiées sur la toile, il a cité un article de nos confrères pour apporter des précisions sur sa nouvelle fonction auprès du KhalifeL'ancien ministre Khadim Diop est donc chargé du secrétariat de Serigne Mountakha Mbacké, qui est son oncle. Ce banquier est le fils de Sokhna Mously Mbacké Bintou Serigne Bassirou Khadim Rassoul.