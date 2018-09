Ghana: obsèques solennelles de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU

La cérémonie officielle s’est déroulée au centre de conférence d’Accra dans une ambiance est très solennelle. Ce matin, il n’y a pas eu de discours-fleuve. Sa fille Ama et sa veuve Nane ont prononcé quelques mots après une prière et un émouvant « Oh, freedom » interprété par Barbara Hendricks.



Ensuite, l’actuel secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a pris la parole évoquant un leader international d’exception à l’image de Nelson Mandela. Un homme rempli autant de dignité que de conviction. Puis des dizaines de chefs d’Etat actuels et passés se sont succédé pour présenter leurs condoléances à la famille de Kofi Annan. Il y avait donc des présidents comme Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire ou George Weah du Liberia qui sont venus rendre un dernier hommage au prix Nobel de la paix.



Des personnalités sont venues du monde entier pour lui rendre hommage. Il y avait par exemple la princesse Beatrix des Pays-Bas, une amie proche de Kofi Annan. Il faut dire qu’à l’échelle internationale, tout comme au Ghana son pays natal, Kofi Annan jouit d’une image d’homme de paix incomparable. Son cercueil doit être conduit vers le cimetière militaire de Burma Camp d’Accra pour une inhumation qui sera, elle, privée.