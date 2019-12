Globe_Soccer_Awards - Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année

Quelques semaines après le Ballon d’Or seulement, place aux Globe Soccer Awards. Une cérémonie récompensant également les meilleurs acteurs du monde du football de l’année 2019. Organisé à Dubaï ce dimanche soir par l’ECA (Association européenne des clubs) et l’agence européenne des agents de joueurs, ce gala a eu deux grands gagnants. Le premier, Cristiano Ronaldo, élu joueur de cette année 2019.Ensuite, Liverpool a logiquement été récompensé suite à son titre en Ligue des Champions et ses excellentes prestations en championnat, avec ce prix d’équipe de l’année. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a sans surprise reçu le trophée récompensant le meilleur coach de 2019. On notera que João Félix, le Golden Boy 2019, a été élu joueur révélation de l’année, alors que son ancien club Benfica et l’Ajax ont reçu une distinction les désignant comme meilleures académies de 2019.