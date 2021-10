Golden Boy 2021 : les 20 finalistes dévoilés

Qui pour succéder à Erling Haaland, sacré l'année dernière ? Comme chaque année à cette période, le quotidien italien Tuttosport, qui décerne le trophée, a dévoilé la liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2021, récompense donnée au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Désormais âgé de 21 ans, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund ne figure pas dans la liste mais il y a de jolis noms pour le remplacer.



Comme la saison passée, le milieu de terrain français Eduardo Camavinga, désormais au Real Madrid, fait partie des finalistes. Mais l'ancien du Stade Rennais n'est plus le seul élément à représenter la France. Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, le défenseur central William Saliba est lui aussi dans cette liste. Le joueur âgé de 20 ans n'est d'ailleurs pas le seul élément de Ligue 1 qui y figure, puisque le latéral gauche portugais du PSG Nuno Mendes est également présent.



La pépite Gavi bien présente



Révélation de ce début de saison que ce soit au FC Barcelone ou avec la sélection espagnole, le jeune Gavi est aussi dans cette liste aux côtés de son compatriote Pedri qui vient de prolonger du côté du Camp Nou avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros ! Rodrygo, l'ailier du Real Madrid, a aussi été choisi par le média transalpin dans les 20 finalistes.



D'ailleurs, le Brésilien de 20 ans est le joueur le plus âgé de cette liste, quand le prodige du FCB Gavi est le plus jeune puisqu'il est le seul parmi les joueurs nommés à être né en 2004. Alors lequel de ces joueurs remportera le Golden Boy ? Réponse le 13 décembre prochain à Turin lors de la remise du trophée.



La liste des 20 finalistes :

Karim Adeyemi (RB Salzbourg, 2002)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 2003)

Eduardo Camavinga (Real Madrid, 2002)

Charles De Ketelaere (Club Bruges, 2001)

Gavi (FC Barcelone, 2004)

Bryan Gil (Tottenham, 2001)

Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam, 2002)

Mason Greenwood (Manchester United, 2001)

Daniel Maldini (AC Milan, 2001)

Jamal Musiala (Bayern Munich, 2003)

Nuno Mendes (PSG, 2002)

Pedri (FC Barcelone, 2002)

Roberto Piccoli (Atalanta, 2001) Yeremi Pino (Villareal CF, 2002

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, 2002)

Rodrygo Goes (Real Madrid, 2001)

Bukayo Saka (Arsenal, 2001)

William Saliba (Olympique de Marseille, 2001)

Jurriën Timber (Ajax Amsterdam, 2001)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 2003)