Golfe de Guinée: un pétrolier danois attaqué par des pirates au large de Pointe-Noire

Un pétrolier danois sous pavillon libérien a été attaqué par des pirates au large du Congo-Brazzaville, dans le golfe de Guinée, et le contact a été perdu depuis trois jours avec l'équipage de 16 marins, a annoncé mardi 28 mars son armateur.



Lors de cette attaque intervenue samedi soir à 140 milles nautiques à l'ouest du port de Pointe-Noire, des pirates ont pu monter à bord du Monjasa Reformer, et « la totalité de l'équipage s'est mis en sécurité dans la ''citadelle'' » du navire, a indiqué l'armateur Monjasa.



Aucune communication avec les marins n'a eu lieu depuis « et nous travaillons avec les autorités locales pour établir une communication et comprendre la situation à bord », indique l'entreprise.