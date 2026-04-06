Gouvernance numérique : L'Assemblée nationale du Sénégal primée aux Africa T-Awards 2026

L’Assemblée nationale du Sénégal a reçu une distinction majeure, ce samedi 4 avril 2026, lors de la cérémonie des Africa T-Awards organisée au Grand Théâtre national. Ce trophée vient récompenser les réformes structurelles engagées par l’institution parlementaire dans la modernisation de son fonctionnement et l’intégration poussée des outils numériques au service de la gouvernance publique.





Une importante délégation a représenté le président de l’institution, El Malick Ndiaye, lors de cet événement. Elle était composée des députés Serigne Abdou Lahad Ndiaye, Samba Diouf, Adama Tandjigora et Amadou Al Amin Diouf, accompagnés du Directeur des systèmes d’information, Daouda Diaw, et de membres du cabinet présidentiel.





Depuis l’installation de la 15ᵉ législature, une transformation profonde des procédures internes a été opérée sous l'impulsion du président El Malick Ndiaye. Les initiatives phares incluent la dématérialisation complète des rapports budgétaires, la dotation systématique des parlementaires en tablettes numériques et le déploiement d’outils digitaux spécifiques pour les travaux en commissions et en séances plénières.





Selon les responsables de l’institution, ce processus de digitalisation est aujourd’hui arrivé à maturité avec un taux d’exécution proche de 100 %. Cette mutation technologique positionne l'Assemblée nationale comme un modèle de modernité administrative, s'inscrivant ainsi dans la vision globale du New Deal technologique porté par les plus hautes autorités de l'État.

