Gouvernement d’Al Aminou Lo : la liste des 30 ministres dévoilée

Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a lu le décret fixant la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. L'équipe compte 30 ministres.



Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a procédé à la lecture du décret numéro 2026-1130. Ce décret fixe la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.



Le décret s'appuie sur le décret numéro 2026-1129 du 26 mai 2026, qui porte nomination du Premier ministre. Sur proposition de ce dernier, le Président de la République a décrété les nominations suivantes.



Sont nommés membres du gouvernement :



1- Yankhoba Diémé – ministre des Forces armées



2 - Cheikh Diba – ministre de l'Économie, des Finances et du Plan



3 - Mouhamadou Makhtar Cissé – ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique



4 -Cheikh Niang – ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur



5 -Moussa Sarr – ministre de la Justice, garde des Sceaux



6 - Marie-Angélique Mame Selbé Diouf – ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités



7 -Boubacar Kamara – ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation



8 - El Hadji Abdourahmane Diouf – ministre de l'Énergie et du Pétrole



9 - Serigne Gueye Diop – ministre de l'Industrie et du Commerce



10- Cheikh Tidiane Dièye – ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement



11 -Moustapha Mamba Guirassy – ministre de l'Éducation nationale



12 - Ibrahima Sy – ministre de la Santé et de l'Hygiène publique



13 -Moussa Balla Fofana – ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires



14 -Déthié Fall – ministre des Infrastructures



15 -Bakary Sarr – ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement



16 -Alioune Dione – ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire



17- Cheikhou Oumar Ba – ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage



18 -Samba Diouf – ministre des Télécommunications et du Numérique



19- Mamadou Lamine Dianté – ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public



20- Djireye Clotilde Coly – ministre de la Jeunesse et des Sports



21 -Alpha Thiam – ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme



22 - Idrissa Samb – ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique



23 -Cheikhou Oumar Seck – ministre des Mines et de la Géologie



24 -Aliou Gori Diouf – ministre de l'Environnement et de la Transition écologique



25 - Abdou Ahad Ndiaye – ministre des Transports terrestres et aériens



26 - Ami Mara – ministre des Pêches et de l'Économie maritime



27 - Bassirou Sarr – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget



28- Alé Nar Diop – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération



29 - Ousmane Diagne – ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage



30 -Mame Coumba Diop – ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique