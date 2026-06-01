Gouvernement d’Al Aminou Lo : la liste des 30 ministres dévoilée

Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a lu le décret fixant la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. L'équipe compte 30 ministres.
Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a procédé à la lecture du décret numéro 2026-1130. Ce décret fixe la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.
Le décret s'appuie sur le décret numéro 2026-1129 du 26 mai 2026, qui porte nomination du Premier ministre. Sur proposition de ce dernier, le Président de la République a décrété les nominations suivantes.
Sont nommés membres du gouvernement :
1- Yankhoba Diémé – ministre des Forces armées
2 - Cheikh Diba – ministre de l'Économie, des Finances et du Plan
3 - Mouhamadou Makhtar Cissé – ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
4 -Cheikh Niang – ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
5 -Moussa Sarr – ministre de la Justice, garde des Sceaux
6 - Marie-Angélique Mame Selbé Diouf – ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités
7 -Boubacar Kamara – ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
8 - El Hadji Abdourahmane Diouf – ministre de l'Énergie et du Pétrole
9 - Serigne Gueye Diop – ministre de l'Industrie et du Commerce
10- Cheikh Tidiane Dièye – ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
11 -Moustapha Mamba Guirassy – ministre de l'Éducation nationale
12 - Ibrahima Sy – ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
13 -Moussa Balla Fofana – ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires
14 -Déthié Fall – ministre des Infrastructures
15 -Bakary Sarr – ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement
16 -Alioune Dione – ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire
17- Cheikhou Oumar Ba – ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage
18 -Samba Diouf – ministre des Télécommunications et du Numérique
19- Mamadou Lamine Dianté – ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public
20- Djireye Clotilde Coly – ministre de la Jeunesse et des Sports
21 -Alpha Thiam – ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
22 - Idrissa Samb – ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique
23 -Cheikhou Oumar Seck – ministre des Mines et de la Géologie
24 -Aliou Gori Diouf – ministre de l'Environnement et de la Transition écologique
25 - Abdou Ahad Ndiaye – ministre des Transports terrestres et aériens
26 - Ami Mara – ministre des Pêches et de l'Économie maritime
27 - Bassirou Sarr – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget
28- Alé Nar Diop – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération
29 - Ousmane Diagne – ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage
30 -Mame Coumba Diop – ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique
Le Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a procédé à la lecture du décret numéro 2026-1130. Ce décret fixe la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.
Le décret s'appuie sur le décret numéro 2026-1129 du 26 mai 2026, qui porte nomination du Premier ministre. Sur proposition de ce dernier, le Président de la République a décrété les nominations suivantes.
Sont nommés membres du gouvernement :
1- Yankhoba Diémé – ministre des Forces armées
2 - Cheikh Diba – ministre de l'Économie, des Finances et du Plan
3 - Mouhamadou Makhtar Cissé – ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
4 -Cheikh Niang – ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur
5 -Moussa Sarr – ministre de la Justice, garde des Sceaux
6 - Marie-Angélique Mame Selbé Diouf – ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités
7 -Boubacar Kamara – ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
8 - El Hadji Abdourahmane Diouf – ministre de l'Énergie et du Pétrole
9 - Serigne Gueye Diop – ministre de l'Industrie et du Commerce
10- Cheikh Tidiane Dièye – ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
11 -Moustapha Mamba Guirassy – ministre de l'Éducation nationale
12 - Ibrahima Sy – ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
13 -Moussa Balla Fofana – ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires
14 -Déthié Fall – ministre des Infrastructures
15 -Bakary Sarr – ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement
16 -Alioune Dione – ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire
17- Cheikhou Oumar Ba – ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage
18 -Samba Diouf – ministre des Télécommunications et du Numérique
19- Mamadou Lamine Dianté – ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public
20- Djireye Clotilde Coly – ministre de la Jeunesse et des Sports
21 -Alpha Thiam – ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme
22 - Idrissa Samb – ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique
23 -Cheikhou Oumar Seck – ministre des Mines et de la Géologie
24 -Aliou Gori Diouf – ministre de l'Environnement et de la Transition écologique
25 - Abdou Ahad Ndiaye – ministre des Transports terrestres et aériens
26 - Ami Mara – ministre des Pêches et de l'Économie maritime
27 - Bassirou Sarr – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget
28- Alé Nar Diop – ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération
29 - Ousmane Diagne – ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, chargé de l'Élevage
30 -Mame Coumba Diop – ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique
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