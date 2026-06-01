De Alpha Thiam à Djireye Clotilde Coly : les entrants du gouvernement d'Al Aminou Lo

Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo compte 30 ministres. Parmi eux, plusieurs sont des entrants.



Mouhamadou Makhtar Cissé était déjà ministre sous le régime de Macky Sall. Il entre dans le gouvernement d'Al Aminou Lo comme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il avait déjà occupé cette fonction par le passé.



Me Moussa Sarr est un avocat très respecté. Il hérite du ministère de la Justice et devient garde des Sceaux.



Marie-Angélique Mame Selbé Diouf est nommée ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.



Boubacar Kamara était secrétaire général du gouvernement sous Ousmane Sonko. Il est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Alpha Thiam est juriste et expert en management des ressources humaines. Il était auparavant Directeur général de l'ADEPME. Il est nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. La nomination a eu lieu ce lundi 1er juin 2026, après la formation du nouveau gouvernement.



Djireye Clotilde Coly est experte-comptable. Elle est nommée ministre des Sports et de la Jeunesse. Elle succède à Khady Diène Gaye. Sa nomination intervient à l'aube du Mondial et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.



Bakary Sarr était Secrétaire d'État à la Culture dans le gouvernement d'Ousmane Sonko. Il hérite du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Il devient également porte-parole du gouvernement.



Cheikh Oumar Ba est nommé ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Samba Diouf prend le ministère des Télécommunications et du Numérique.



Mamadou Lamine Dianté était président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS). Il entre dans le gouvernement d'Al Aminou Lo. Il obtient le poste clé de ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.



Idrissa Samb est nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.



Cheikh Oumar Seck devient ministre des Mines et de la Géologie.



Un spécialiste hérite du ministère de l'Environnement. Aliou Gori Diouf est géographe et spécialiste en environnement et changement climatique. Il devient ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.



Le député Abdou Lahad Ndiaye devient ministre des Transports terrestres et aériens.



Ami Mara entre dans le gouvernement. Elle devient ministre des Pêches et de l'Économie maritime.



Bassirou Sarr est nommé ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Il est chargé du Budget.



Alé Nar Diop est ministre auprès du même ministre. Il est chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération.



Ousmane Diagne est ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Il est chargé de l'Élevage.



Mame Coumba Diop est ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Elle est chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.