Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lo dévoile un gouvernement de 30 ministres

Le Premier ministre a annoncé la composition de son gouvernement lors d'une déclaration publique. L'équipe compte 30 membres.



Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a livré un message lors de la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement. Selon lui, le gouvernement qu'il entend conduire compte 30 ministres.



M. Lo a d'abord rappelé qu'il avait été nommé à la fonction de Premier ministre le lundi 25 mars 2026 par le Président de la République. Il a réitéré sa gratitude à Dieu et sa reconnaissance au chef de l'État pour cette marque de confiance.



Le Premier ministre a indiqué que la formation du nouveau gouvernement intervient après les consultations d'usage avec toutes les personnes concernées, dont le président du parti PASTEF.



M. Lo a ensuite transmis le message du Président de la République, gardien de la Constitution. Selon lui, un homme d'État doit veiller en toutes circonstances à ce que la patrie et la République soient toujours au-dessus de toute considération partisane.



Le chef de l'État reste fermement attaché, d'une part, à la fidélité à l'esprit du projet « Diomaye est président », et d'autre part, à l'esprit et à la lettre de la vision Sénégal 2050.



Le Président de la République s'est fixé comme objectif impérieux de mobiliser toutes les forces vives de la nation. Il entend ainsi atteindre les objectifs de politique publique les plus critiques et urgents.



Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé les ministres et fixé la composition du gouvernement. Ce nouveau gouvernement compte 30 membres.



Le Premier ministre a conclu en citant une parole divine : « Consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. »