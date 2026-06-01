Gouvernement de Al Aminou Lô: des "dissidents" de Pastef maintenus, Yankhoba Diémé hérite du ministère des Forces armés

Le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a publié ce lundi les 30 membres de sa nouvelle équipe gouvernementale. Si le parti Pastef (détenteur de la majorité parlementaire avec 130/165 députés) a annoncé qu’aucun de ses membres n’y figurent en raison de désaccord avec le Président Diomaye Faye, la nouvelle équipe se caractérise par des changements de fonction de certains ministres, pendant que certains ministres sortants du Pastef ont été maintenus, contre l’avis du Comité exécutif de leur parti.



La première grande surprise vient de Yankhoba Diémé, cadre de Pastef. Il hérite du ministère des Forces armées, alors qu’il était jusque-là ministre des Transports. Les ministres Moussa Balla Fofana et Alioune Diome, cadres de Pastef, ont été maintenus. Ils occupent respectivement les ministères de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires ; et celui de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.



Deux députés élus sous la bannière du Pastef ont aussi fait leur entrée au gouvernement. Il s’agit de Marie Angélique Diouf et Abdou Lahat Ndiaye.



Sans surprise, le ministre Serigne Guèye Diop, très proche du chef d’Etat et membre de la Coalition Diomaye Président, a été maintenu au ministère du Commerce. Il en est de même pour son collègue Abdourahmane Diouf, qui bénéficie du ministère des Energies et du Pétrole, alors qu’il occupait le ministère de l’Environnement.



Allié de Pastef, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a été maintenu au département de l’Education nationale.