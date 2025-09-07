Gouvernement II : Me Bamba Cissé, nommé ministre de l'Intérieur

Avocat au Barreau de Dakar depuis 2003, Me Cissé est un juriste de renom. Ancien secrétaire de la conférence et lauréat du premier prix des Barreaux Francophones d'Afrique, il dispose d'une expertise pointue en droit pénal, en procédure pénale, en droit civil et en procédure civile sénégalaise.

Son champ d'intervention s'étend également au droit bancaire, social et commercial.

Me Cissé est par ailleurs membre de l'Union Internationale des Avocats et d'Avocats Sans Frontières, section Sénégal.

Me Mouhamadou Bamba Cissé a été nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le deuxième gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, rendu public ce samedi 06 septembre 2025.