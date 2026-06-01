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Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal dans le groupe I, la Norvège surclasse la Suède (3-1) en amical



Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal dans le groupe I, la Norvège surclasse la Suède (3-1) en amical
La Norvège a joué son avant-dernier match avant la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Suède sans difficulté, ce lundi, sur le score de 3-1.

La Norvège est l'adversaire du Sénégal dans le groupe I. Elle n'a pas mis longtemps à prendre l'avantage. À la 6e minute, Julian Ryerson centre fort en direction du point de penalty. Jorgen Strand Larsen est présent. Il dévie le ballon de la tête et marque (1-0).

Dix minutes plus tard, Antonio Nusa double la mise. Il est servi par Sander Berge. Nusa marque d'une belle frappe croisée (2-0).

Le festival continue avant la fin de la première période. Jorgen Strand Larsen inscrit un doublé. Il trompe encore le gardien Jacob Zetterstrom de la tête (3-0).

En seconde période, de nombreux changements ont lieu des deux côtés. Alexander Isak entre à la place de Gustaf Nilsson. Il réalise un magnifique numéro et réduit l'écart d'une belle frappe enroulée (3-1).
La Norvège jouera son dernier match amical ce dimanche contre le Maroc.

Les « Lions » du Sénégal affronteront la Norvège le 22 juin au MetLife Stadium pour le compte de la deuxième journée du groupe I.
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Moussa Ndongo

Lundi 1 Juin 2026 - 22:32


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