Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal dans le groupe I, la Norvège surclasse la Suède (3-1) en amical

La Norvège a joué son avant-dernier match avant la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Suède sans difficulté, ce lundi, sur le score de 3-1.



La Norvège est l'adversaire du Sénégal dans le groupe I. Elle n'a pas mis longtemps à prendre l'avantage. À la 6e minute, Julian Ryerson centre fort en direction du point de penalty. Jorgen Strand Larsen est présent. Il dévie le ballon de la tête et marque (1-0).



Dix minutes plus tard, Antonio Nusa double la mise. Il est servi par Sander Berge. Nusa marque d'une belle frappe croisée (2-0).



Le festival continue avant la fin de la première période. Jorgen Strand Larsen inscrit un doublé. Il trompe encore le gardien Jacob Zetterstrom de la tête (3-0).



En seconde période, de nombreux changements ont lieu des deux côtés. Alexander Isak entre à la place de Gustaf Nilsson. Il réalise un magnifique numéro et réduit l'écart d'une belle frappe enroulée (3-1).

La Norvège jouera son dernier match amical ce dimanche contre le Maroc.



Les « Lions » du Sénégal affronteront la Norvège le 22 juin au MetLife Stadium pour le compte de la deuxième journée du groupe I.