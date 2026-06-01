Préparation Mondial 2026 : adversaire du Sénégal dans le groupe I, la Norvège surclasse la Suède (3-1) en amical

La Norvège a joué son avant-dernier match avant la Coupe du monde 2026. Elle a battu la Suède sans difficulté, ce lundi, sur le score de 3-1.
La Norvège est l'adversaire du Sénégal dans le groupe I. Elle n'a pas mis longtemps à prendre l'avantage. À la 6e minute, Julian Ryerson centre fort en direction du point de penalty. Jorgen Strand Larsen est présent. Il dévie le ballon de la tête et marque (1-0).
Dix minutes plus tard, Antonio Nusa double la mise. Il est servi par Sander Berge. Nusa marque d'une belle frappe croisée (2-0).
Le festival continue avant la fin de la première période. Jorgen Strand Larsen inscrit un doublé. Il trompe encore le gardien Jacob Zetterstrom de la tête (3-0).
En seconde période, de nombreux changements ont lieu des deux côtés. Alexander Isak entre à la place de Gustaf Nilsson. Il réalise un magnifique numéro et réduit l'écart d'une belle frappe enroulée (3-1).
La Norvège jouera son dernier match amical ce dimanche contre le Maroc.
Les « Lions » du Sénégal affronteront la Norvège le 22 juin au MetLife Stadium pour le compte de la deuxième journée du groupe I.
La Norvège est l'adversaire du Sénégal dans le groupe I. Elle n'a pas mis longtemps à prendre l'avantage. À la 6e minute, Julian Ryerson centre fort en direction du point de penalty. Jorgen Strand Larsen est présent. Il dévie le ballon de la tête et marque (1-0).
Dix minutes plus tard, Antonio Nusa double la mise. Il est servi par Sander Berge. Nusa marque d'une belle frappe croisée (2-0).
Le festival continue avant la fin de la première période. Jorgen Strand Larsen inscrit un doublé. Il trompe encore le gardien Jacob Zetterstrom de la tête (3-0).
En seconde période, de nombreux changements ont lieu des deux côtés. Alexander Isak entre à la place de Gustaf Nilsson. Il réalise un magnifique numéro et réduit l'écart d'une belle frappe enroulée (3-1).
La Norvège jouera son dernier match amical ce dimanche contre le Maroc.
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