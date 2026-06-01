Désaccords entre Sonko et Diomaye : le PASTEF ne sera pas représenté dans le prochain gouvernement

Le parti PASTEF-Les Patriotes n'aura aucun représentant dans le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Le leader du parti, Ousmane Sonko, l'a annoncé sur sa page Facebook.



Le président de l'Assemblée nationale déclare s'être entretenu longuement avec le président de la République. Au cours de cet entretien, des convergences ont été confirmées. Mais des points de désaccord ont également été constatés, notamment sur la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif. Ousmane Sonko affirme ignorer totalement la structure de ce dispositif.



En conséquence, il indique que le PASTEF-Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n'y sera représenté par aucun ministre.



Ci-dessous l'intégralité de son message :

Moussa Ndongo

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