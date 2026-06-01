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Désaccords entre Sonko et Diomaye : le PASTEF ne sera pas représenté dans le prochain gouvernement

Le parti PASTEF-Les Patriotes n'aura aucun représentant dans le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Le leader du parti, Ousmane Sonko, l'a annoncé sur sa page Facebook.

Le président de l'Assemblée nationale déclare s'être entretenu longuement avec le président de la République. Au cours de cet entretien, des convergences ont été confirmées. Mais des points de désaccord ont également été constatés, notamment sur la place et le rôle de la majorité dans le dispositif exécutif. Ousmane Sonko affirme ignorer totalement la structure de ce dispositif.

En conséquence, il indique que le PASTEF-Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n'y sera représenté par aucun ministre.

Ci-dessous l'intégralité de son message :



Désaccords entre Sonko et Diomaye : le PASTEF ne sera pas représenté dans le prochain gouvernement
  Dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du Comité exécutif (COMEX) du Parti, que nous avons réitérés lors de mon installation à l’Assemblée nationale, PASTEF -Les Patriotes a engagé plusieurs échanges avec le Président de la République en vue de la constitution du nouveau gouvernement.

Ce matin s’est tenu un long entretien entre le Président de la République et moi, Président du parti, au cours duquel des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif, dont nous ignorons tout de la structure.

À la suite de la réunion de restitution aux instances du Parti, de nouvelles propositions ont été présentées au Président de la République, sans réponse favorable.

En conséquence, PASTEF- Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre.

Nous y reviendrons avec de plus amples informations.
Nous souhaitons plein succès à la nouvelle équipe
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Moussa Ndongo

Lundi 1 Juin 2026 - 21:55


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