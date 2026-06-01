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Manifestation à Ngor : des jeunes affrontent les forces de l’ordre pour exiger la libération du lutteur « Khérou Ngor »



Manifestation à Ngor : des jeunes affrontent les forces de l’ordre pour exiger la libération du lutteur « Khérou Ngor »
Des tensions ont éclaté ce lundi 1er juin à Ngor entre des jeunes de la localité et les forces de l’ordre. À l’origine de la mobilisation, une revendication portant sur la libération du lutteur surnommé « Khérou Ngor ».

Pour exprimer leur mécontentement, des manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur l’axe principal menant à la commune, perturbant momentanément la circulation.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre. Selon les informations recueillies, les jeunes font toujours face aux FDS.

Pour rappel, « Khérou Ngor » avait été arrêté en septembre 2024 lors d’une opération menée par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Les enquêteurs l’avaient localisé à Ngor avant de procéder à son interpellation. Face à la résistance opposée par le suspect et certains de ses proches, les policiers avaient effectué des tirs de sommation pour maîtriser la situation.

Placée en détention après son arrestation, ses proches ont multiplié les interventions médiatiques afin d’apporter leur version des faits et demander sa libération.
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Moussa Ndongo

Lundi 1 Juin 2026 - 21:17


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