Gouvernement de Sonko : Abdourahmane Diouf nommé ministre de l'Enseignement supérieur

Enseignant depuis de nombreuses années dans différentes universités et instituts à travers le monde, M.Diouf saura certainement régler les problèmes qui gangrénent l'enseignement supérieur depuis ces 3 dernières années.

L'université Cheikh Anta Diop, fermée depuis juin 2023 suite aux violentes manifestations qui ont secoué le pays, pourra réouvrir ses portes. Une nouvelle ère va ainsi souffler sur le temple du savoir dont l'enseignement n'est plus de rigueur.

Abdourahmane Diouf fait partie de la première promotion de l’UGB (Université Gaston Berger), communément appelée SANAR I. Après avoir obtenu une maîtrise en Droit Public, il a poursuivi ses études à Genève, obtenant un DES en Droit International et un DEA en Sciences de la Communication et des Médias. Son parcours académique solide et son expérience internationale le préparent parfaitement à la gestion des affaires de la République.











Le gouvernement I de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tant attendu, est finalement rendu public ce vendredi soir. Vingt cinq ( 25) ministres et six (six) secrétaires généraux forment ce gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre. Parmi eux, El Hadji Abdourahmane Diouf qui est nommé ministre de l'Enseignement supérieur.