Gouvernement du Sénégal : les nouveaux Secrétaires d’État dévoilés
Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce samedi au Sénégal, plusieurs Secrétaires d'État ont été nommés : 
 
 
Madame Marie Rose Khady Fatou FAYE: Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre. chargée des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement.
 
Monsieur Amadou Chérif DIOUF: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur
 
Monsieur Alpha BA: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan
 
Monsieur Momath NDAO: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, charge du Logement:
 
Monsieur Ibrahima THIAM: Secrétaire d'Etat auprès au Ministre de l'industrie et du Commerce, chargé du Développement des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries:
 
 
Monsieur Bakary SARR: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique (PEE).
 
Dimanche 7 Septembre 2025


