Gouvernement du Sénégal : les nouveaux Secrétaires d’État dévoilés

Madame Marie Rose Khady Fatou FAYE: Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre. chargée des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement.

Monsieur Amadou Chérif DIOUF: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur

Monsieur Alpha BA: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan

Monsieur Momath NDAO: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, charge du Logement:

Monsieur Ibrahima THIAM: Secrétaire d'Etat auprès au Ministre de l'industrie et du Commerce, chargé du Développement des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries:

Monsieur Bakary SARR: Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique (PEE).

Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce samedi au Sénégal, plusieurs Secrétaires d'État ont été nommés :