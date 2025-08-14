Grand Magal 2025 : 747 victimes et 26 décès recensés lors des interventions

“Sur les 507 interventions, les 270 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 660 victimes dont 22 corps sans vie”, a déclaré le Commandant Yatma Dieye.

L'accident le plus marquant de cette journée du jeudi s'est produit à 12h27 sur la route de Darou Mouhty. Un véhicule de transport en commun, communément appelé "Ndiaga Ndiaye", s'est renversé, occasionnant 24 blessés.

Face à cette recrudescence des accidents, le commandant appelle davantage à plus de respect aux normes du code de la route.

Le bilan des accidents lors du 131e Grand Magal de Touba continue de s'alourdir. Selon les derniers chiffres communiqués ce jeudi 14 août 2025 à 18h00 par le Commandant Yatma Dieye, Chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 507 interventions de toute nature occasionnant 747 victimes dont 26 corps sans vie.