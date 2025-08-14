Grand Magal 2025 : Jean Baptiste Tine réaffirme les engagements de l’État à Touba

Dans son allocution, il a salué l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba.

“Cette commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba rappelle l’importance de la discipline de la persévérance et de la solidarité. Ce sont les valeurs qui doivent guider notre action pour bâtir un Sénégal souverain et prospère”, a déclaré Jean Baptiste Tine.

Le ministre de l'Intérieur était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Moussa Balla Fofana, Alioune Ndione Mabouba Diagne, Fatou Diouf et Khady Diéne Gaye.

“Le gouvernement reste pleinement engagé à soutenir le Magal ainsi que toutes les initiatives religieuses porteuses de paix et de développement”, a-t-il poursuivi.

Selon lui, les efforts déjà entrepris à Touba concernant l’accès à l'eau potable, la gestion des eaux pluviales, la modernisation des infrastructures seront renforcés dans le cadre du programme de modernisation des Cités religieuses.

Le ministre a présenté les condoléances de l’État aux familles touchées par les accidents survenus durant l’événement, saluant la résilience des fidèles face aux aléas de l’hivernage et appelant les usagers de la route à redoubler de prudence lors du retour.

Enfin, il a adressé ses félicitations au comité d’organisation présidé par Serigne Bassirou Abdou Khadre, ainsi qu’à l’ensemble des services mobilisés sous la coordination du gouverneur Ibrahima Fall et du maire Abdou Lahat Ka.

