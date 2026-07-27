Afrique de l'Ouest : La CEDEAO trace sa feuille de route 2026-2035 pour la jeunesse et le sport

Dakar abrite, du 27 au 31 juillet 2026, d’importantes réunions de concertation organisées par le Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO. Réunissant experts et ministres des États membres, cette rencontre vise à valider et adopter les nouvelles feuilles de route stratégiques destinées à stimuler le capital humain en Afrique de l'Ouest.



Ce rassemblement de haut niveau réunit les représentants des douze pays membres de l'organisation communautaire, des spécialistes des secteurs concernés, ainsi que des partenaires techniques et financiers.



Au cœur des discussions figure l'examen approfondi de la Politique de la Jeunesse de la CEDEAO et de son plan d'action stratégique 2026-2035. Les participants se penchent également sur la validation de la Politique des Sports et de son cadre opérationnel pour la même période. Enfin, le groupe de travail doit adopter le document de politique stratégique du Programme des Volontaires de la CEDEAO assorti de son plan d'action décennal.



Après les travaux préparatoires menés par le comité des experts, la réunion ministérielle viendra formaliser l'adoption de ces politiques publiques régionales pour renforcer l'épanouissement, l'insertion et l'engagement citoyen des jeunes ouest-africains à l'horizon 2035.