Grand Magal de Touba : Dakar Dem Dikk déploie 480 départs de bus pour transporter les fidèles

À l’occasion du Grand Magal de Touba 2025, Dakar Dem Dikk s’active pour assurer le transport de millions de pèlerins vers la ville sainte. Sous la direction d’Assane Mbengue, la société publique a prévu un dispositif ambitieux avec un total de 480 départs provisoires d’autobus sur trois jours.



Le déploiement se fera à partir de quatre sites principaux : Ngalandou Diouf, l’Arène Nationale, Colobane et Yoff. Pour le dimanche 10 août, 150 bus seront mobilisés, avec des départs de 7h à 15h (sauf à Ngalandou Diouf où le service prendra fin à 13h en raison d’un match au stade). Pour le lundi 11 août, ce sont 170 bus qui assureront le transport de 6h à 14h, et 160 bus le mardi 12 août, aux mêmes horaires.



Au total, 270 conducteurs seront engagés pour ces rotations, avec un maximum de 35 passagers par bus afin d’éviter toute surcharge. Le prix du billet est fixé à 4000 francs CFA, jugé « raisonnable et accessible à tous » par la coordination. Un itinéraire précis et un dispositif sécuritaire renforcé, en collaboration avec les forces de l’ordre et les collectivités territoriales, sont également en place pour garantir un voyage sécurisé.



Daouda Diawara, coordonnateur du Transport Urbain de Dakar Dem Dikk, appelle conducteurs et usagers « à la sérénité et à la responsabilité afin de permettre à tous de rejoindre Touba dans les meilleures conditions. »