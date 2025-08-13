Grand Magal de Touba : le président de la République reformule ses vœux à la communauté mouride

« À l’occasion du Magal de Touba, je formule mes vœux les plus chaleureux à la communauté mouride du Sénégal et de la diaspora », a-t-il notamment écrit sur sa page Facebook.



Bassirou Diomaye Faye a également prié Allah d’accorder « à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, une longue vie, une excellente santé et beaucoup de force pour continuer à guider les fidèles ».



Dans ses vœux, le chef de l’État n’a pas manqué de souhaiter une « paix durable », une « unité fraternelle » et une « prospérité partagée » pour le Sénégal.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ce mercredi ses vœux à l’ensemble de la communauté mouride, à l’occasion de la célébration du Grand Magal de Touba (Diourbel, centre).