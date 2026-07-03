Mondial 2026 : L’Egypte sort l’Australie aux tirs au but et se qualifie pour les huitièmes de finale

Pour une première participation à une phase finale de Coupe du monde, l'Égypte continue de marquer les esprits en Amérique du Nord.
Les Pharaons ont validé, ce vendredi 3 juillet 2026 à Dallas, leur billet pour les huitièmes de finale en éliminant l'Australie au terme d'une séance de tirs au but haletante (1-1, 4-2 tab).
Après le Maroc, l'Égypte devient ainsi la deuxième sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition. En huitièmes de finale, elle sera opposée au vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert.
Les Pharaons ont validé, ce vendredi 3 juillet 2026 à Dallas, leur billet pour les huitièmes de finale en éliminant l'Australie au terme d'une séance de tirs au but haletante (1-1, 4-2 tab).
Après le Maroc, l'Égypte devient ainsi la deuxième sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition. En huitièmes de finale, elle sera opposée au vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et le Cap-Vert.
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