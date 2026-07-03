Enseignement supérieur au Sénégal : Les diplômés des ISEP désormais autorisés à s'inscrire à l'université

Les titulaires du Diplôme Supérieur d’Enseignement Professionnel (DiSEP), délivré par les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP), peuvent désormais introduire des demandes de poursuite d'études dans les universités et autres établissements d’enseignement supérieur (EES) du Sénégal. L’annonce a été formalisée par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES), par le biais d'un communiqué officiel signé par le Directeur général, le Pr Abdoul Aziz Diouf. Cette décision vient clarifier les passerelles académiques entre les formations professionnelles courtes et le système universitaire général.



Dans la note officielle, la DGES rappelle que le DiSEP est un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Bac+2, conformément à la loi d’orientation relative aux ISEP. Après examen de la réglementation applicable à l'enseignement supérieur, l’autorité ministérielle précise qu'aucune disposition n'interdit à ces diplômés de solliciter une admission dans une université ou tout autre établissement habilité pour l'obtention d'un diplôme de niveau équivalent ou de niveau Bac+3. En conséquence, les étudiants diplômés ont le droit légal de postuler dans les structures de leur choix, selon les procédures en vigueur.



Cependant, la voie légalement ouverte ne garantit pas une admission automatique. Le communiqué souligne que l’évaluation des dossiers reste du ressort exclusif et discrétionnaire des instances pédagogiques de chaque université, en vertu de l’autonomie qui leur est reconnue. Les demandes d'accès seront ainsi examinées au cas par cas, en tenant compte des capacités d’accueil des établissements, des prérequis académiques des candidats, ainsi que de la compatibilité des parcours de formation.



Enfin, la direction générale insiste sur le fait que ces poursuites d'études doivent s'effectuer dans le respect strict des règles de conformité. Les candidats devront se tourner vers des établissements d'enseignement supérieur en règle avec les standards fixés par l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-Sup), garantissant ainsi la validité et la qualité de leur cursus académique.

