Grand Prix d’Amérique: la plus grande course hippique se déroule ce week-end

Le football sans spectateurs vous lasse ? Votre équipe préférée ne joue pas ce week-end ? Et si vous en profitiez pour regarder le mythique Prix d’Amérique 2021 ?







Organisé chaque année sur l’hippodrome de Paris-Vincennes, en France, le Prix d’Amérique rassemble les meilleurs chevaux de course au monde, le temps d’un week-end attendu de tous les passionnés.







Dimanche, à l’occasion de la fameuse Legend Race, les meilleures bêtes du Monde se sont ainsi donné rendez-vous sur la ligne de départ, pour tenter de décrocher le jackpot promis au vainqueur final (262 millions de francs CFA).







Face Time Bourbon, cheval vainqueur en 2020, est annoncé favori par les pronostics PMU Turfoo , et fera certainement l’objet de nombreux paris par les amateurs du genre.







Une belle réunion qui devrait rassembler une nouvelle fois des milliers de téléspectateurs à travers le globe, et qui rappelle que les chevaux restent de prestigieuses bêtes de course, malgré les quelques scandales qui ont éclaté ces dernières années. On vous conseille vivement de ne pas manquer l’événement.