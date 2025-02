Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant: Le professeur Bara Mbengue lauréat pour l’édition 2025

Titulaire d’un baccalauréat en 1993, Bara Mbengue, lauréat du Grand Prix du Chef de l’État, est un professeur de Lettres, Histoire et Géographie en service au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Louga Commune. Âgé de 51 ans et natif de Louga, il a consacré l’essentiel de sa carrière à l’enseignement dans cette région.



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a saisi cette occasion pour élever M. Mbengue au grade d’Officier dans l’Ordre national du Lion.



Le lauréat a dans la foulée invité le gouvernement à soutenir les « enseignants et à moderniser l’école » mais aussi il a lancé un appel solennel à ses pairs pour qu’ils soient des « repères solides ».