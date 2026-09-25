Grand Yoff : deux voleurs de motos interpellés la nuit à Liberté 6 avec une cisaille et une pompe à gaz

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 22 septembre 2026, à l’interpellation de deux individus pour « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen roulant, d’une cisaille et d'une pompe à gaz », ainsi que pour d « étention d’haschisch ».



L'arrestation s'est déroulée lors d'une mission de sécurisation effectuée par les patrouilleurs sur les deux voies de Liberté 6. Les agents y ont aperçu un trio circulant sur deux motocyclettes, dont l’une était manifestement en panne. Après l'injonction de s'arrêter émise par les policiers, les individus ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. Dans leur cavale, les fuyards ont perdu le contrôle de leurs engins et ont chuté, ce qui a permis aux forces de l'ordre de les appréhender.



La fouille corporelle et des bagages a permis la saisie d'une boule d’haschisch destinée à leur consommation personnelle, d'une paire de cisailles et d'une pompe à gaz lacrymogène. Conduits au poste de police, les mis en cause sont passés aux aveux. Ces derniers ont reconnu avoir dérobé la motocyclette en panne dépourvue de sa clé de contact en forçant le guidon derrière la Brigade de gendarmerie de la Foire. La source précise que la cisaille leur servait à sectionner les antivols, tandis que la bombe à gaz était destinée à neutraliser d'éventuelles résistances de leurs victimes.



Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les deux motocyclettes et le matériel ont été saisis et consignés sous main de justice. Les investigations de la police se poursuivent.