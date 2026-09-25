Soutien à Macky Sall et réforme de l'ONU : Assane Niang a analysé le positionnement du président Diomaye Faye

Dans une analyse consacrée au récent discours du président Bassirou Diomaye Faye accordé à France 24 et RFI en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le spécialiste en communication institutionnelle Assane Niang a décrypté la posture stratégique du chef de l'État. Selon l'expert, la prise de parole présidentielle installe les bases d'une « souveraineté apaisée » et envoie un « signal de maturité » à la communauté internationale comme à l'opinion nationale.



Sur la scène internationale, Assane Niang a souligné que le chef de l’État a positionné le Sénégal non pas comme un demandeur, mais comme un acteur déterminé à participer à la réorganisation de la gouvernance mondiale, notamment en soutenant la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU. Sur le plan économique et social, le consultant a mis en avant le refus présidentiel d'associer programme financier du FMI et austérité. La priorité demeure le pouvoir d'achat, la santé et l'éducation. L'expert a précisé le message central du chef de l'État : le Sénégal dialogue avec ses partenaires, mais ne délègue pas ses choix sociaux.



Sur le plan politique intérieur, l'analyse montre que le président Faye s’abrite derrière la Constitution, le serment présidentiel et le dialogue face aux tensions avec l'Assemblée nationale. En minimisant les rumeurs de crise avec son Premier ministre Ousmane Sonko, le chef de l'État a cherché à recadrer le débat sur la continuité de l'État. Enfin, sur les questions sociétales telles que la criminalisation de l'homosexualité, Assane Niang a rappelé que le président Diomaye a renvoyé la responsabilité aux choix législatifs du Sénégal, prônant une communication équilibrée entre souveraineté nationale et respect de la dignité humaine.