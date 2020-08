Grand Yoff: l’aide alimentaire crée le malaise entre les populations qui se regardent en chiens de faïence

La distribution de l’aide alimentaire pour assister les ménages rendus vulnérables par la crise sanitaire n’a pas fait que des heureux à Dakar. Dans la commune de Grand Yoff, certains ménages nécessiteux, zappés dans la distribution, en veulent à leurs voisins bénéficiaires. Cette situation, selon « Source A », a fini d’installer un malaise entre habitants.



« Nos voisins qui ne manquent de rien, ont reçu plusieurs kits. Quand nous sommes allés nous plaindre chez notre chef de quartier, il nous a dit que nous ne faisons pas partie de son secteur. Pourtant, c’est chez lui que nous allons, à chaque fois que nous avons besoin d’un certificat de domicile. C’est de l’arnaque et c’est injuste », a dénoncé Thioro Sène.



A HLM Grand Yoff, le constat est le même. Mbossé Diop a vécu la même situation. « Dans notre immeuble, il y a une famille qui a reçu 5 kits alimentaires. Je vous dis bien, une seule et unique famille. Certains membres de la famille font partie d’un groupement de femmes. Elles ont été bénéficiaires et nous, on a été laissé en rade. Pourtant, nous avons les mêmes problèmes », a dénonce la dame visiblement en colère contre ses colocataires.



Dans les normes, bénéficiaires de l’aide alimentaires sont constitués d’allocataires de la bourse familiale et de ménages répertoriés, suite à des enquêtes de terrain sur le niveau de pauvreté des ménages. Mais beaucoup de familles qui en ont droit, ont été oubliées ou tout bonnement zappées, rappelle le journal.