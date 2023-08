Grand Yoff: le grand frère de Dof Ndéye s’interpose à une arrestation et finit à l’hôpital

La banlieue dakaroise a été le théâtre d'une confrontation tendue entre les forces de l'ordre et le grand-frère du rappeur Dof Ndèye, surnommé Ibou « Le Fou ». Les faits se sont déroulés à Grand-Yoff ce week-end.



Selon les informations recueillies, l'incident a débuté par une intervention policière visant à mettre un terme à une altercation entre deux individus non identifiés. Les agents de police sont parvenus à maîtriser l'un des protagonistes, tentant de le placer en détention. Cependant, la situation a rapidement dégénéré lorsque le grand-frère de Dof Ndèye est intervenu pour s'opposer à l'arrestation de son ami.



Les témoins oculaires ont rapporté qu'Ibou « Le Fou » a fait irruption sur les lieux, armé d'une machette. Dans un geste violent, il aurait porté un coup à l'avant-bras d'un policier, laissant ce dernier blessé et ensanglanté, relate Les Échos. Malgré sa blessure, le policier a réussi à désarmer son agresseur et à riposter, lui infligeant des blessures au niveau des côtes. Les deux protagonistes ont été gravement blessés dans cet affrontement.



L'état de santé d'Ibou "Le Fou" a été qualifié de grave, et il a été admis d'urgence à l'hôpital général Idrissa Pouye (anciennement Cto). Pendant plusieurs jours, il a été plongé dans l'inconscience, cependant, selon des sources proches, il aurait repris conscience en début de semaine.



Cet incident a déclenché une série d'événements tendus dans le quartier. Les amis et partisans d'Ibou "Le Fou" ont organisé des manifestations devant le commissariat de Grand-Yoff, exigeant sa libération immédiate. Des menaces d'incendie du commissariat ont été lancées par les protestataires. Les forces de l'ordre ont appelé à la retenue, en soulignant qu'Ibou "Le Fou" était hospitalisé et qu'il a besoin d'une nouvelle intervention chirurgicale pour traiter ses blessures.