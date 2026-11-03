Drame à la Légion maritime : Seydou Ndiaye et Démirel Malou ont été décorés de l'Ordre national du Lion à titre posthume

Le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur ont élevé ce mardi novembre 2026, les gendarmes Seydou Ndiaye et Démirel Malou au rang de Chevalier dans l'Ordre national du Lion à titre posthume. Cette distinction solennelle a été décernée lors de la cérémonie de levée de corps organisée à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour honorer leur mémoire et leur engagement au service de la nation.



Les deux éléments de la Légion de gendarmerie maritime et fluviale (LGMF) ont succombé à leurs blessures après une explosion tragique survenue le samedi 31 octobre 2026 cours de leur mission. La cérémonie a réuni les plus hautes autorités sécuritaires du pays, notamment le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et le directeur général de la Police nationale. L'événement a vu une mobilisation massive des camarades d'armes et des personnels des Forces de défense et de sécurité, venus apporter leur soutien moral aux proches des disparus.



À travers un hommage officiel, la Gendarmerie nationale s'est inclinée devant la mémoire des deux hommes tout en adressant ses condoléances aux familles frappées par ce drame.