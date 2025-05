Grand Yoff : un homme arrêté pour une arnaque de 20 millions FCFA via la société QNET

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation d’un (1) individu pour escroquerie portant sur un montant de vingt millions (20.000.000) FCFA.



Selon la Police nationale, son interpellation est consécutive à une ribambelle de plainte formulée contre des représentants de la société QNET, basés à Dakar.



A la suite de leur plainte, les plaignants avaient déclaré avoir adhéré à ce réseau après une offre d’opportunités d’emplois et de revenus extraordinaires. La diligence de ces plaintes a abouti à l’arrestation du mis en cause à Cambéréne 2 extension où leur bande avait pris en location un appartement pour la mise en scène de leur activité délictuelle, renseigne la même source.



A l’issue, trente-cinq (35) chaises en plastique, deux (02) tableaux, des copies de pièces d’identité et de passeports et deux (02) cachets estampillés OSCARS SENEGAL, ont été saisis et consignés. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Et l’enquête suit son cours.