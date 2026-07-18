Sébikotane : un commando armé attaque l'usine de la CDA, quatre gendarmes blessés

Une attaque à main armée a visé, dans la nuit du jeudi au vendredi, l'usine de la Compagnie de Distribution Automobile (CDA), située à Sébikotane. Selon la RFM, un commando composé de plus d'une dizaine d'individus lourdement armés a pris d'assaut les locaux aux environs de 3 heures du matin.



D'après la même source, les assaillants ont d'abord neutralisé les agents de sécurité avant de se diriger vers les bureaux abritant les coffres-forts de l'entreprise, dont ils se seraient emparés du contenu.



Alertées, les forces de défense et de sécurité sont intervenues, provoquant un échange de tirs avec le commando.



Au cours de cette opération, quatre (4) gendarmes ont été blessés. Ils ont été évacués à l'hôpital de Fann pour y recevoir des soins.



Malgré l'intervention des forces de l'ordre, les assaillants ont réussi à prendre la fuite avec leur butin.



Cette nouvelle attaque relance les préoccupations liées à la sécurité dans la zone de Diamniadio et de Sébikotane, déjà marquée ces dernières semaines par plusieurs actes de grand banditisme. Parmi eux figure l'attaque d'un multiservice de transfert d'argent, au cours de laquelle le propriétaire avait été grièvement blessé.