Vélingara : le Kankourang de retour dans les rues en août, sous de nouvelles règles

Un an après son interdiction de sortie dans les rues de Vélingara, le Kankourang fera son retour au mois d'août prochain, pour le plus grand bonheur de nombreux habitants attachés à cette tradition culturelle.



La décision a été prise jeudi dernier à l'issue d'un Comité départemental de développement (CDD) présidé par le préfet de Vélingara, Cheikh Ahmadou Ndoye, en présence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des élus territoriaux, des chefs coutumiers, des leaders religieux ainsi que des représentants des différentes composantes impliquées dans l'organisation de cette manifestation.



Au terme des concertations, les participants ont arrêté une série de mesures destinées à concilier la préservation de cette tradition ancestrale et les impératifs de sécurité publique.



Ainsi, il a été convenu que le Kankourang ne pourra circuler que pendant la journée, de 6 heures à 19 heures, exclusivement les week-ends. Les autorités ont également décidé d'interdire formellement le port d'armes blanches ainsi que la consommation et l'usage de drogues, souvent cités parmi les principales causes des agressions, des vols et des violences enregistrés lors des précédentes éditions.



Pour assurer le respect de ces nouvelles dispositions, un comité de pilotage sera prochainement mis en place. Il regroupera l'ensemble des acteurs concernés afin d'assurer une supervision rigoureuse de la manifestation et de prévenir tout débordement.



Cette nouvelle organisation vise avant tout à éviter les incidents parfois dramatiques qui ont, par le passé, coûté la vie à des personnes et conduit les autorités à suspendre les sorties du Kankourang dans les rues de Vélingara.



Avec ce retour encadré, les autorités départementales espèrent permettre aux populations de renouer avec cette importante expression du patrimoine culturel tout en garantissant un climat de paix, de sécurité et de responsabilité.