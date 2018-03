Grand prix du Chef de l'Etat pour l'innovation numérique : Macky va dégager 35 millions pour les 3 lauréats

Le Président Macky Sall, qui a assisté ce jeudi 15 mars au premier Forum du numérique au Sénégal, a décidé d'institutionnaliser la rencontre, qui se tiendra ainsi chaque année, "pour permettre aux acteurs de faire le point de l'évolution du secteur, d'échanger et de formuler des recommandations, dans le sens de renforcer notre élan commun vers la numérisation de notre pays".



Le chef de l'Etat a d'ailleur pris la décision d'instituer un Grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation numérique. Il va dégager une somme de 35 millions Fcfa pour les lauréats de chaque édition. "Ce Prix est doté d'une récompense de 20 000 000 de F CFA pour le lauréat, de 10 000 000 de FCFA pour le second et de 5 000 000 F CFA pour le troisième", a-t-il dit au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).



Le Président Macky Sall a également promis "de consacrer 1 milliard du nouveau Fonds d'entreprenariat rapide aux projets du domaine numérique, notamment dans son volet applications"