Grande Mosquée de Touba : pose de la première pierre des travaux de rénovation le 19 mars

Au nom du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a fait une déclaration officielle ce lundi 16 mars 2026 pour annoncer le lancement des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba.



La pose de la première pierre de ces travaux est prévue le jeudi 19 mars 2026. Selon le porte-parole du Khalife, cette initiative vise à améliorer les conditions d’accueil et de prière des fidèles.



« Pour le bonheur et le bien-être des talibés, le Khalife a décidé d’engager la rénovation de la Grande Mosquée de Touba », a déclaré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



À cette occasion, il a appelé à la mobilisation et à la contribution de tous les fidèles, tout en invitant les populations à participer à la cérémonie de pose de la première pierre.



Le Khalife général des Mourides a également adressé ses salutations à toute la Oummah islamique et formulé des prières pour la paix dans le monde.



Plusieurs guides religieux, fidèles, hommes d’affaires et autres personnalités ont déjà apporté leur contribution pour soutenir la rénovation de ce symbole religieux majeur situé au cœur de la ville sainte de Touba.