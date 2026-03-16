Rixe sur la Corniche Ouest : deux hommes et une femme mariée déférés pour violences et adultère

Le Commissariat d’Arrondissement du Point E a procédé, ce lundi, à la présentation au Parquet de trois (03) individus, dont une femme, pour coups et blessures volontaires réciproques, rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, et adultère.



Le 12 mars 2026, les éléments de la patrouille du service ont été informés d'une violente altercation se déroulant sur la Corniche Ouest. Sur les lieux, ils ont procédé à l'interpellation de deux hommes en situation de rixe, ainsi que d'une dame les accompagnant.



L'enquête a révélé que le premier mis en cause transportait à bord de son véhicule sa compagne, une femme mariée. À leur arrivée à la Médina, un second prétendant de la dame a surgi pour l'agresser physiquement (gifle et empoignade).



Une première bagarre a éclaté entre les deux hommes avant qu'ils ne soient séparés par des tiers. Loin de se calmer, les deux protagonistes se sont donné rendez-vous sur la Corniche pour poursuivre l'affrontement avec des armes par destination.



Les deux hommes, présentant des blessures sérieuses, ont été acheminés au centre de santé Gaspard Kamara.

• Le premier mis en cause a bénéficié d'un certificat médical attestant d'une Incapacité Totale de Travail (ITT) de seize (16) jours, suite à des coups reçus avec un « Nunchaku » en fer.

• Le second mis en cause a reconnu avoir utilisé une bague métallique pour blesser son adversaire.

• La mise en cause, mariée et mère de cinq enfants, a également été blessée au front lors de l'altercation.



Lors de leurs interrogatoires, les deux hommes ont reconnu les faits de rixe et de violences. Quant à la dame, elle a admis sans ambages entretenir des relations suivies avec ses deux amants, confirmant ainsi le délit d'adultère.



À l’issue de la période de garde à vue, le trio a été déféré devant le Procureur de la République pour répondre des chefs d'accusation susmentionnés.