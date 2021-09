Grande coalition de l'Opposition: Pape Diop dit non à Khalifa Sall et à Sonko

La Convention libérale et démocratique Bokk Gis Gis ne prendra pas part à la Grande coalition de l’opposition qui sera lancée ce jeudi, en perspective des élections locales du 23 janvier 2022. A l’instar du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade et d’Aj/Pads de Mamadou Diop Decroix, Pape Diop a décliné l’invitation d’Ousmane Sonko et de Khalifa Ababacar Sall.



A l’issue de sa rencontre avec le leader de Taxawu Dakar qu’il a reçu hier, mercredi, dans le cadre des concertations en cours, le secrétaire général de Bokk Gis Gis a informé Khalifa Sall de la décision de son parti de ne pas intégrer la coalition. Pape Diop estime aussi que son parti n’a été associé ni de près ni de loin aux discussions qui ont jeté les bases de cette coalition.