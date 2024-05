Grande mosquée de Paris: une médaille de bâtisseurs de mosquée attribuée à titre Posthume à El Hadj Malick Sy

La Grande Mosquée de Paris a honoré la mémoire d'El Hadj Malick Sy en lui attribuant, à titre posthume, la médaille de bâtisseurs de Mosquée. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier, à l'occasion des journées Serigne Babacar Sy, organisées par la dahira Sop Naby. La délégation sénégalaise, conduite par Serigne Moulaye Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Habib et l'ambassadeur du Sénégal en France, a été accueillie par Chems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce dernier a exprimé son désir de visiter le Sénégal, en particulier la ville religieuse de Tivaouane, berceau de la confrérie Tijaniyya. Cette distinction rappelle les liens historiques entre El Hadj Malick Sy et la Grande Mosquée de Paris. En 1922, invité à la pose de la première pierre de la mosquée, El Hadj Malick Sy, empêché, avait envoyé son Muqqadam El Hadj Abdou Hamid Kane pour le représenter. Chems Eddine Hafiz a profité de l'occasion pour saluer l'énorme contribution de Cheikh El Hadj Malick Sy dans la propagation de l’Islam et de la Tariqa Tijaniyya en Afrique de l’Ouest. Cet hommage posthume souligne l'importance de ses efforts spirituels et éducatifs qui continuent de résonner à travers les générations. La cérémonie a été marquée par des moments de recueillement et de respect, renforçant les liens culturels et religieux entre la France et le Sénégal, et célébrant le riche héritage de l'érudit de Tivaouane.