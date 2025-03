Grands Domaines du Sénégal : 176 employés licenciés, une situation jugée abusive par le délégué du personnel

Les Grands Domaines du Sénégal ont récemment procédé au de 176 employés, une décision qui a provoqué une vive réaction, notamment de la part du délégué du personnel Diène Ndiaye. Selon lui, ces licenciements sont considérés comme abusifs, car ils concernent des travailleurs sous contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que des contractuels permanents.



Diène Ndiaye dénonce fermement la situation, affirmant que ces licenciements ne respectent pas les dispositions de l'article L62 du code du travail. Selon le délégué du personnel, l'entreprise semble même procéder à une transformation de contrats CDI en contrats saisonniers. Ce qui est en violation flagrante des normes du droit du travail. "C’est inadmissible et déplorable", a-t-il ajouté, soulignant qu'en plus des licenciements, l'entreprise recrute de nouvelles personnes pour remplacer les employés licenciés.



Cette situation n'est pas un cas isolé. En effet, Diène Ndiaye a rappelé qu'en 2019, les Grands Domaines du Sénégal avaient déjà licencié 64 personnes, et que le dossier est toujours en instance devant la Cour d'Appel. Il interpelle à présent les autorités étatiques pour qu'elles prennent des mesures face à ce qu’il considère comme une violation des droits des travailleurs.



"Une bataille juridique a été entamée au niveau du tribunal", a précisé le syndicaliste, ajoutant qu'une dénonciation de ces pratiques est nécessaire pour protéger les droits des employés et garantir le respect du code du travail au Sénégal.