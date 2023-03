Grave accident d’un véhicule de la Gendarmerie à Dakar: plusieurs blessés enregistrés

Un très violent accident est survenu, il y a quelques minutes sur la Route nationale à Dakar, plus précisément au niveau de l’école Seyda Mariama Niasse. Sur les images des vidéos devenues virales sur les Réseaux sociaux, on voit un véhicule de la gendarmerie renversée avec plusieurs agents à terre et d’autres qui viennent à leur chevet.



Pour le moment, on ignore encore les causes de cet accident et le bilan exact. Nous y reviendrons !