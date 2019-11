Grève annoncée de l’intersyndicale: la SDE informe que toutes les dispositions seront prises pour sécuriser et assurer le service public

La Direction Générale de la Sénégalaise (SDE) a appris que l’intersyndicale des travailleurs de l’entreprise envisage de déclencher un mouvement de grève à partir du lundi 02 décembre 2019.



La Direction Générale de la SDE tient à rassurer ses clients en les informant que, conformément au Contrat d’affermage et en accord avec les autorités, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sécuriser les ouvrages et le réseau afin d’assurer la continuité du service public de production et de distribution d’eau potable de même que le fonctionnement des agences commerciales à Dakar et dans les régions.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez appeler le numéro vert 800 00 11 11 (appel gratuit).



LA SENEGALAISE DES EAUX RENOUVELLE SON ENGAGEMENT À ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE POUR SATISFAIRE SES CLIENTS.