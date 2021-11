Grève de 48 heures des transporteurs routiers à partir du 1er décembre

Les transporteurs routiers vont garer leurs véhicules au moins pendant 48 heures, les 1er et 2 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national. Ils étaient nombreux à manifester mercredi à la gare routière de Diourbel.



Cette manifestation est suivie d’une Assemblée générale, et à tour de rôle, les transporteurs ont dénoncé les difficultés qu’ils rencontrent. Tracasseries des force de l’ordre (police, gendarmerie et douanes), mutations de véhicule, pesage, hausse de l’âge d’acquisition du permis sont, entre autres, les 11 points de revendications.



« Nous avons 8 montages dans la communes de Diourbel et 4 motards entre Diourbel et Touba, ce qui revient à 4.000 FCFA au chauffeur », a déploré Abdou Fall Ndiaye, président des taxis urbains de Diourbel.