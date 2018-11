Grève de la faim à Mbour: des détenus refusent de retourner en cellules après leur évacuation

Plus de 90 sur 187 détenus dans la Maison d’arrêt et de correction de Mbour ont observé mercredi une grève de la faim illimitée pour dénoncer notamment le « surpeuplement ». Après l’évacuation de 10 des détenus à l’infirmerie, d’autres disent niet et ne veulent pas retourner en cellules.



Ces détenus, selon L’Obs ont exigé la présence du Procureur de la République pour étaler leurs souffrances. Une prison qui était prévue pour 50 personnes, en compte 206, soit 50 détenus dans une chambre de 5m carrés, rapporte le journal.



A cause de ce surpeuplement, les détenus n’arrivent pas à dormir, certains se tiennent debout, faute de place. Egalement, ils protestent contre « la longue détention préventive, le non-respect de la loi de la CEDEAO, l’insuffisance des juges d’instruction », entre autres.