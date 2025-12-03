Grève de la faim d’Oumar Ba : l’UTIS sonne l’alerte et appelle à sauver le syndicaliste

Le Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Travailleurs des Eaux du Sénégal (SATES) Oumar BA, a entamé une grève de la faim depuis le 28 novembre pour protester contre les « persécutions, l’entrave à la liberté syndicale et les tentatives de liquidation » de la Direction Générale de SEN'EAU à son encontre et à celle de son syndicat,



Dans une Motion de soutien, Moustapha Ba Secrétaire général adjoint de l'Union des Travailleurs Indépendants du Sénégal (UTIS), estime que ces agissements constituent une « atteinte grave à la liberté syndicale et à la dignité des travailleurs ».



L’UTIS affirme que ses militants restent pleinement solidaires du combat mené par le SATES pour la défense des droits des travailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail. Les membres de l’Union expriment ainsi leur soutien « indéfectible » à leur camarade Oumar Ba, rappelant que « l’heure est grave » et que sa situation est désormais une question de vie ou de mort.





« Nous devons sauver le soldat Oumar Ba », insistent-ils, appelant l'ensemble des travailleurs et les organisations syndicales à se mobiliser et à exiger que les « autorités compétentes prennent leurs responsabilités pour garantir la sécurité et les droits du camarade Oumar Ba ».

